«Дайте нам его хотя бы на пару лет»: Никулин рассказал, что на самом деле французы думают о Путине

Максим Никулин заявил о симпатиях французов к Владимиру Путину Фото: REUTERS.

Многие жители Франции с восхищением относятся к президенту России Владимиру Путину и в частных беседах признаются, что хотели бы видеть его во главе своей страны ради наведения порядка. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

По словам деятеля культуры, владеющего недвижимостью во Франции, о симпатии к российскому лидеру ему не раз говорили местные таксисты, узнав о его происхождении.

«Таксисты во Франции лично мне говорили, узнав, что я русский: Дайте нам вашего Путина хотя бы на пару лет, чтобы он у нас порядок навел. Там многие буквально молятся на нашего президента», — поделился Максим Никулин.

Никулин также рассказал, что неоднократно сталкивался в Париже с последствиями уличных беспорядков, от которых регулярно страдают крупные культурные площадки. Руководитель Московского цирка привел в пример ситуацию с зарубежными коллегами из Cirque du Soleil, площадка которых расположена рядом с традиционными маршрутами парижских протестующих — между площадью Республики и площадью Бастилии. Из-за постоянных перекрытий улиц и погромов артисты вынуждены отменять спектакли, поскольку зрителям с детьми попросту опасно добираться до представлений.