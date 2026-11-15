В России перенесли срок оплаты ЖКХ за октябрь: когда и сколько платить теперь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за октябрь до понедельника, 16 ноября, включительно. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли с 10-го на 15-е число каждого месяца. Однако в ноябре установленная дата приходится на воскресенье, поэтому у граждан появился дополнительный день для внесения платежей.

«Если крайний день срока оплаты, установленного законом, приходится на нерабочий день, то крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день. Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно, то есть до понедельника», — пояснил Колунов.

Депутат добавил, что новые правила призваны поддержать пенсионеров и работающих россиян, которые получают зарплату 10-го, 12-го или 15-го числа. Благодаря переносу сроков они могут оплачивать коммунальные услуги уже после поступления денег.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с марта в России также изменился порядок предоставления платежных документов за ЖКУ. Теперь квитанции должны поступать гражданам не позднее 5-го числа каждого месяца. До принятия новых правил срок их предоставления был установлен на 1-е число.