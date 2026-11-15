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НовостиОбщество15 ноября 2026 11:10

В России может вдвое вырасти популяция крыс: Их убежища уже появились в городах

SHOT: популяция крыс в России в ближайшие два года может вырасти вдвое
Марк СОКОЛОВ
SHOT: популяция крыс в России в ближайшие два года может вырасти вдвое . Фото: 22August/Shutterstock/Fotodom

SHOT: популяция крыс в России в ближайшие два года может вырасти вдвое . Фото: 22August/Shutterstock/Fotodom

Популяция крыс в России в ближайшие два года может увеличиться вдвое из-за потепления климата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на специалистов.

По словам кандидата биологических наук Ивана Новицкого, относительно теплая погода создает благоприятные условия для размножения грызунов. Дополнительными факторами становятся доступность пищевых отходов и наличие укрытий в подвалах и канализации. При таких условиях численность крыс может вырасти в два раза.

Жители крупных российских городов уже стали чаще замечать грызунов на улицах. Как рассказал член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, за последний год в Ростове-на-Дону количество вызовов специалистов по борьбе с крысами увеличилось вдвое. В Красноярском крае число жалоб на грызунов выросло втрое.

Эксперты предупреждают, что увеличение популяции крыс повышает риск распространения опасных инфекций. Среди них лептоспироз, сальмонеллез и вирус Сеула. Заразиться можно через загрязненные продукты, воду и поверхности, а также при вдыхании частиц высохших выделений грызунов.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил о возможном нашествии мраморных клопов в четырех регионах России в ближайшие годы. Под угрозой оказались Подмосковье, Северный Кавказ, Ростовская и Волгоградская области. Из-за теплых зим вредители могут массово размножаться и захватывать новые территории со скоростью до 150 километров в год. При этом насекомые способны уничтожать урожай, поскольку питаются более чем 300 видами растений.