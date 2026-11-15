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НовостиПолитика15 ноября 2026 11:11

«Постоянно играет в какие-то игры: Лавров высказался о недовольстве Зеленского после мирных переговоров

Лавров: все участники встречи в Абу-Даби оценили ее позитивно, кроме Зеленского
Арина СЕРОВА
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Положительную оценку прошедшей в Абу-Даби трехсторонней встрече дали все вовлеченные стороны, за исключением Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Дипломат отметил, что бывший украинский комик «постоянно играет в какие-то свои игры», когда дело касается завершения конфликта.

Напомним, что в российском правительстве неоднократно подчеркивали важность конструктивного подхода всех участников к поиску дипломатических решений.