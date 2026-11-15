Вандалы осквернили памятник Коневу в Словакии: экс-премьер пообещал лично следить, чтобы их поймали

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский назвал отвратительным актом вандализма осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Фото: imago stock&people/imago stock&people/Global Look Press

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский назвал отвратительным актом вандализма осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в селе Кружлова. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

По мнению экс-премьера, подобным действиям способствует атмосфера, которую создают ведущие западные средства массовой информации. Чарногурский напомнил об историческом значении места, где установили монумент.

«Вандализм в отношении памятника Коневу особенно отвратителен. Памятник установлен в Долине смерти на Дукле, где больше всего погибло советских и чехословацких солдат во время прорыва в Словакию. Медийную атмосферу для повреждения памятника создают мейнстримные СМИ», — подчеркнул политик.

Чарногурский добавил, что памятник изготовили на добровольные пожертвования и установили с разрешения местных властей. При этом бывший премьер пообещал лично следить за тем, смогут ли словацкие правоохранители установить виновных.

Ранее в Словакии неизвестные осквернили памятник Коневу. Все произошло в ночь на 23 октября. Вандалы разбили табличку с именем маршала, оставили на постаменте оскорбительную надпись красной краской и набросили на скульптуру разрезанный венгерский флаг. Монумент открыли 3 октября по инициативе премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его установили в память о Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии осенью 1944 года.