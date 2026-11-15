Более 15 тысяч заявок пришло на третий поток программы «Время героев» за неделю

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года, с тех пор обучение прошли два потока участников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На третий поток программы «Время героев» поступило уже более 15 тысяч заявок, сообщается на официальном сайте проекта. Прием анкет от ветеранов специальной военной операции, желающих принять участие в кадровом конкурсе, был открыт 9 ноября.

«Более 15 тысяч человек подали заявки на участие в отборе на третий поток программы "Время героев" с момента открытия регистрации. По решению президента России Владимира Путина новый поток ориентирован на ветеранов СВО и военнослужащих без высшего образования», - уточняется на сайте программы.

Как сообщил руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко, разрабатывая системы отбора участников и программы обучения, организаторы ориентировались на практический опыт, появившийся во время первых двух потоков.

«Система отбора на третий поток программы "Время героев" использует лучшие наработки первых двух потоков. Два основных критерия оценки - боевые заслуги, отраженные в государственных наградах, и способности, для оценки которых используются эссе, тесты и собеседование», - рассказал Павел Безручко.

По его словам, при разработке тестов учитывалось то, что в новом потоке принимают участие ветераны СВО без высшего образования. Специально для них оценочные задания были модифицированы.

Заявки на участие в программе можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте программы времягероев.рф. На первом этапе конкурса пройдет сбор анкет и эссе, затем для кандидатов организуют тестирование. Претенденты, получившие наивысшие баллы по итогам оценки анкет, эссе и тестирования, будут включены в финальный список участников программы.

Образовательная программа участников третьего потока продлится три года вместо стандартных четырех. Сокращения времени обучения удалось добиться за счет новых образовательных технологий и организационных решений. В течение первых полутора лет участников ждет насыщенная теоретическая программа в Президентской академии. Затем они перейдут в формат очно-заочного обучения.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в специальной военной операции участвует немало бойцов без высшего образования, проявивших мужество и высокие организаторские способности.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора, для того чтобы они получили практический опыт», – поставил задачу глава государства на совещании с членами Правительства РФ.

Проект «Время героев» реализуется по поручению президента Владимира Путина с марта 2024 года. Его главная цель — выявить талантливых руководителей из числа участников специальной военной операции и подготовить кадровый резерв для работы в органах государственной власти и крупных госкорпорациях. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.