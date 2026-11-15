«Без ожидаемой благодарности»: Байден в мемуарах рассказал, как воспринимал капризного Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден в своих мемуарах нелестно отзывался о главе киевского режима Владимире Зеленском, вспоминая об экс-комике как о капризном и очень упрямом человеке. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на книгу бывшего американского лидера «Обещай мне, Америка».

В своих воспоминаниях Байден отмечает, что был разочарован поведением Зеленского. В книге экс-глава США признается, что глава киевского режима требовал многого от Вашингтона, однако делал это без ожидаемой благодарности.

«Он (Байден - прим. ред.) написал, что у них иногда были натянутые отношения, заявив, что украинский лидер может быть «капризным и упрямым» и «не таким благодарным, как я ожидал», - говорится в материале.

В своих мемуарах Байден рассказал о непростых отношениях с нелегитимным украинским лидером. Такая оценка Зеленского была связана с разногласиями между политиками, вызванными постоянными требованиями Киева наращивать поставки вооружений и объем финансовой помощи на фоне продолжающегося конфликта.

Байден также подтвердил, что отношения с бывшим комиком периодически становились напряженными. Но, несмотря на разногласия сторон и расхождения во мнении, действующая при Байдене американская администрация продолжала оказывать поддержку Украине, направляя ей масштабную военную и финансовую помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что свои мемуары выпустил и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, большое внимание в которых также уделялось Владимиру Зеленскому. Нелегитимный глава Украины вызывал у него смешанные чувства. Столтенберг признавался, что экс-комик провоцировал неприязнь к себе, причем не только у бывшего генсека НАТО, но и других мировых политиков. Так например, по его словам, Джо Байден любил называть Зеленского «занозой в заднице», что могло быть обосновано постоянными просьбами о финансировании.

Вспоминал генсек НАТО и о президенте России Владимире Путине, а также о главе МИД РФ Сергее Лаврове. И если последний показался ему человеком интересным, высшей степени профессионализма, однако немного грубоватым, то о Путине Столтенберг вспоминал как о трудолюбивом, ответственном и целеустремленном человеке.