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НовостиВ мире15 ноября 2026 13:23

Финансовое поведение говорит о многом: как банки могут выявить деменцию у клиента еще до диагноза

Bloomberg: банки могут заранее выявлять деменцию у клиента
Мария МАМАЕВА
Bloomberg: банки могут заранее выявлять деменцию у клиента

Bloomberg: банки могут заранее выявлять деменцию у клиента

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Банки могут заранее выявить деменцию у клиентов, обращая внимание на изменения в их финансовом поведении. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источнику, некоторые когнитивные нарушения могут проявляться за несколько лет до постановки соответствующего диагноза. К признакам развития деменции можно отнести просроченные платежи клиентов и снижение их кредитного рейтинга. Также стоит обращать внимание на нетипичные для человека расходы и трудности, возникающие при принятии финансовых решений.

Консультанты банков, долго работающие с конкретными людьми, могут обратить внимание и на повторяющиеся вопросы от клиента и тревогу насчет инвестиций. Еще одним признаком могут стать неожиданные просьбы снять крупную сумму наличных.

Некоторые банки уже готовят своих сотрудников к распознаванию перечисленных признаков деменции. Однако подобные нововведения могут создать угрозы для конфиденциальности клиентов и дискриминации в сфере финансовых услуг.

Ранее KP.RU сообщал, что в России более двух тысяч человек прошли бесплатную диагностику ранних нарушений памяти и других когнитивных расстройств в магазинах у дома.