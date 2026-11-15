Невролог Юнусов: использование гаджетов вечером ухудшает сон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Использование смартфона перед сном может помешать полноценному отдыху. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщил невролог Санджар Юнусов.

По его словам, гаджет в кровати оказывает влияние на организм несколькими способами: свет экрана дает сигнал мозгу, что еще время бодрствовать, нервную систему стимулирует контент.

"В итоге сон становится поверхностным, а днем человек чувствует себя уставшим, хуже концентрируется и быстрее раздражается", — сказал он.

Специалист отметил, что дефицит сна накапливается и со временем может перерасти в хронический недосып. Это в свою очередь отражается на настроении, работоспособности, обмене веществ, иммунитете и общем самочувствии.

KP.RU предупредил, что основная опасность при использовании электронных гаджетов перед сном исходит от синего света, который они излучают. Этот световой спектр подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы.