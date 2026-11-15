Провайдер Beget подвергся масштабной хакерской атаке. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Российский облачный провайдер Beget подвергся масштабной хакерской атаке на свою инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

«В настоящий момент наша инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с», - сообщают представители Beget.

Уточняется, что хакеры последовательно перебирают подсети провайдера, пытаясь вызвать масштабные сбои и нарушить доступность сервисов. Кибератака также может быть направлена на препятствие восстановлению инфраструктуры после предыдущего инцидента.

Некоторые пользователи уже столкнулись с проблемами в работе ресурса - у них нарушен доступ к ряду сервисов, включая маркетплейсы и банки.

Ранее KP.RU сообщал, что провайдер Beget объявил об уничтожении облачной инфраструктуры в результате кибератаки. Речь идет об облачной структуре VPS, S3 и Kubernetes, доступ к данным которой был утрачен.