Ученый объяснил, сможет ли исследование обезьян продлить срок жизни людям Фото: Ольга ЮШКОВА.

Научные исследования обезьян-долгожителей вряд ли прямым образом помогут продлить жизнь человека. Об этом RTVI рассказал ученый Михаил Гельфанд.

Эксперт отметил, что главным препятствием в этом вопросе станет сама биология.

"Мне кажется, что старение – это накопление ошибок, и ошибки накапливаются сразу везде. Какой именно орган посыплется – это в значительной степени дело случайности или какой-то генетической предрасположенности", - сказал он.

По его словам, попытки поправить старение вмешательством в какую-то одну систему невозможно, а повлиять сразу на все системы – нереально.

"Газета.Ru" сообщила, что Курчатовский институт вместе с Российским научным центром хирургии им. Петровского создал биобанк крови приматов-долгожителей. Это понадобится для создания экспериментальных моделей и поиска новых подходов к профилактике возрастных заболеваний и продлению периода здоровой и активной жизни человека.