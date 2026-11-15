ЦИК: явка на выборы главы и парламента Гагаузии превысила 25%. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Явка на выборах главы и парламента Гагаузии превысила необходимый порог в 25%. Об этом говорится в данных, представленных на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

«К 15:08 явка превысила 25%», - сообщили в ЦИК.

При этом активность избирателей в текущем году оказалась гораздо ниже, чем на выборах главы Гагаузии в 2023 году. Тогда явка составила более 40%. Голосование проходит на 67 избирательных участках, расположенных в 35 одномандатных округах. При этом, согласно предвыборным опросам, избрать главу автономии в первом туре вряд ли получится.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Гагаузии решили провести выборы 15 ноября, несмотря на решение Конституционного суда Молдавии. Как заявлял председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи, парламент автономии выступал за начало конструктивного диалога с центральными властями для выработки правового механизма проведения голосования.