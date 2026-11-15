Дерматолог Галлямова: болезни печени и желчного пузыря могут вызывать акне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Прыщи у взрослых людей могут появиться по нескольким причинам. Об этом "Газете.Ru" сообщила дерматолог Юлия Галлямова.

"Отдельную роль играют косметические привычки. Одна из распространенных ошибок — пытаться избавиться от высыпаний с помощью максимально интенсивного очищения", - сказала она.

По ее словам, иногда акне может возникнуть на фоне нерегулярного менструального цикла, с заметным ростом волос на лице или резким набором веса. Здесь возможен синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Кроме того, специалист отметила, что на появление прыщей в возрасте могут повлиять изменения со стороны желчного пузыря и печени, в том числе жировая дистрофия печени.

Life.ru предупредил, что попытки омолодить лицо лимонным соком, содой или популярными советами из соцсетей могут привести к серьезному вреду для кожи. И вместо ожидаемой гладкости и свежести можно заполучить химические ожоги, пигментные пятна, раздражение и даже обострение акне.