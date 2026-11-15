Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на машину в Брянской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Фашистский дрон-камикадзе напал на гражданскую машину вблизи с. Первомайское Севского района», - написал он в мессенджере MAX.

Как заявил Ковальчук, ранения получили водитель авто, а также два пассажира. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что боевики киевского режима атаковали пассажирский автобус в районе Горловки на территории Донецкой Народной Республике. В результате удара ВСУ пострадали два мирных жителя. Сам автобус был поврежден из-за атаки.