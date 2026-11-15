Автоэксперт Ерицян посоветовал избегать чехлов для машин зимой Фото: Анна КОВАЛЁВА.

Не всегда владельцы пользуются автомобилем зимой и оставляют его до весны, при этом машину нужно подготовить к длительной стоянке. Об этом "Газете.Ru" рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.

По его словам, если автомобиль будет стоять долго, то лучше аккумулятор снять и хранить отдельно.

Он отметил, что не стоит оставлять машину с пустым баком, так как из-за перепадов температур там может накапливаться влага с последующим образованием конденсата, который замерзает в холода.

Также автоэксперт указал, что типичной ошибкой при долгой стоянке является накрытие автомобиля чехлом. Под ним может создаваться парниковый эффект, в результате машина постоянно находится в сырости, что провоцирует коррозию.

RT сообщил, что перед наступлением зимнего периода автомобилистам стоит пересмотреть содержимое багажника и позаботиться о дополнительном оснащении.