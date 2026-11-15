Сомнолог Смирнов: бессонница и храп повышают риск инфаркта и инсульта Фото: Panya_photo/Shutterstock/Fotodom

Регулярный недосып напрямую ускоряет развитие атеросклероза, что существенно повышает риски инфарктов и инсультов. Об этом "Ленте.ру" рассказал сомнолог Илья Смирнов.

По его словам, хроническая бессонница повышает кардиоваскулярные риски, хотя и в меньшей степени. При этом самым опасным состоянием является синдром обструктивного апноэ сна.

"Из-за периодического спадения верхних дыхательных путей мозг и органы испытывают циклическую гипоксию (кислородное голодание). Организм реагирует на удушье как на смертельную угрозу, выбрасывая в кровь гормоны стресса — катехоламины", - пояснил он.

Врач отметил, что это приводит к спазму сосудов, скачкам давления и тяжелым метаболическим сбоям. А главным индикатором апноэ является громкий храп с паузами в дыхании, который люди игнорируют годами.

Life.ru предупредил, что регулярные разговоры во сне могут сопровождать серьезные заболевания, в том числе эпилепсию, синдром обструктивного апноэ и некоторые неврологические нарушения.