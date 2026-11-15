Три бизнесмена утратили статус миллиардеров из-за скандала с любовницами Хуанга. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Три бизнесмена потеряли свой статус миллиардеров из-за скандала вокруг личной жизни основателя компании Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщает издание Forbes.

Согласно источнику, связанный с любовницами Хуанга скандал повлиял на потерю активов финансового директора компании Колетта Кресса, члена совета директоров Брука Сьюэлла и бывшего исполнительного вице-президента корпорации Джея Пури. Все они потеряли по 300 миллионов долларов, снизив свой капитал до 900 миллионов долларов.

Forbes пишет, что в общей сложности трети своих накоплений лишились семь бизнесменов, которые были связаны с Nvidia.

Ранее KP.RU сообщал, что стали известны новые подробности любовно-шпионского скандала вокруг 63-летнего Дженсена Хуанга. На фоне инцидента предприниматель покинул свой пост гендиректора Nvidia, а также ушел из совета директоров.