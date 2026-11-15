Косметолог Макоед: постоянный стресс ускоряет старение кожи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Хронический стресс приводит к ускоренному старению кожи. Об этом "Ленте.ру" сообщила косметолог Ольга Макоед.

"Когда мы нервничаем недолго, организм мобилизуется — и это нормально. Проблема начинается, когда стресс затягивается", - сказала она.

Специалист пояснила, что в этом случае постоянно включаются гормональные и воспалительные механизмы, кожа хуже восстанавливается, ее защитный барьер слабеет.

По ее словам, внешне это может выражаться сухостью, чувствительностью, тусклостью, замедленным заживлением и более заметными признаками старения.

"Газета.Ru" предупредила, что привычка регулярно часами сидеть в смартфоне, опустив голову, приводит к тому, что овал лица теряет четкость, а на шее появляются горизонтальные складки. Кроме того, не следует отказываться от использования солнцезащитных средств. Поскольку ультрафиолет разрушает коллаген и эластин и отвечает за большую часть видимых возрастных изменений.