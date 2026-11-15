Агроном Арефьев: для компоста подойдут сухие листья плодовых деревьев Фото: F. Hecker, globallookpress.com

Компост из листвы не только способствует росту растений, но и значительно улучшает качество самой почвы. Об этом aif.ru рассказал агроном Александр Арефьев.

Специалист указал, что не все листья подходят для приготовления компоста.

"В условиях дачного участка, естественно, о дубах, тополях или хвойных деревьях говорить не приходится, но надо понимать, что их листья для компоста категорически противопоказаны (содержащиеся в них дубильные вещества приведут к загниванию)", - предупредил он.

По его словам, наилучшим вариантом для приготовления такого удобрения станут опавшие листья плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом выбранная листва должна быть хорошо просушена, а также не иметь признаков болезней.

Life.ru сообщил, что осенью можно более выгодно приобрести садовый участок. Однако вместе с преимуществами такая покупка несет и определенные риски. В этот период невозможно проверить, как дом сохраняет тепло зимой и не промерзает ли фундамент.