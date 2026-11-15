ВС России поразили судно в Черном море с грузами для ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие поразили в Черном море судно, которое доставляло грузы для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», - сообщает ведомство.

Также в Минобороны заявили о поражении логистического центра противника в городе Запорожье. Объект использовался ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения. В Российском ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по логистическим центрам Украины, судам и объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России поразили сухогруз ВСУ, доставлявший военные грузы в порт Одесса.