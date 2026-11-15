Ульянов: РФ ответит в случае возобновления ядерных испытаний в других странах. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россия готова принять ответные меры в случае возобновления ядерных испытаний в других странах, в том числе в США. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В случае, если США либо другие государства проведут ядерные испытания, то и наша страна тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», - подчеркнул дипломат.

Ульянов отметил, что Россия не намерена возобновлять ядерные испытания. При этом отрицать возможность их проведения другими ядерными державами, по словам постпреда РФ, было бы слишком оптимистично. Ульянов также заявил о важности строго соблюдения добровольных национальных мораториев в этой сфере.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также предупредила об адекватных мерах со стороны Москвы в случае проведения натурных ядерных испытаний другими странами.