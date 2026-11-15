Врач назвал рабочие способы подготовить иммунитет к зиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В преддверии зимы важно поднять иммунитет, так как это снизит риск заболевания и уменьшит тяжесть симптомов. Об этом "Газете.Ru" сообщил врач Александр Умнов.

"Иммунитет — это слаженная работа многих систем организма человека, и на нее влияет то, как мы живем каждый день. Прежде всего важен сон, потому что именно во сне происходит восстановление защитных клеток", - сказал он.

По его словам, также оказывает влияние и сбалансированный рацион, в котором должно быть достаточно белка, овощей, сезонных овощей и зелени.

Кроме того, имеет значение и регулярная физическая активность, даже обычные прогулки по 30-40 минут в день улучшают кровообращение и работу иммунной системы, добавил специалист.

"Лента.ру" рассказала, что осенью потребность в энергии может увеличиться, так как организму нужно согреваться. В связи с этим стоит поддерживать стабильный уровень белка, который можно получать из нежирного мяса, рыбы, яиц и бобовых. При этом тяга к жирной пище связана с нехваткой витамина D.