Диетолог Соломатина призвала избегать голодных диет перед новым годом Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Жесткие экспресс-диеты перед Новым годом могут вызвать ряд неблагоприятных последствий для организма. Об этом "Абзацу" сообщила диетолог Елена Соломатина.

"Когда мы голодаем, для организма начинается стресс, а при проблемах с почками модная белковая диета способствует образованию камней", - сказала она.

Специалист отметила, что если с пищей не будет поступать жир, то у страдающих заболеванием желчного пузыря, возникнет застой желчи и дискинезия.

По ее словам, нехватка белка при несбалансированной диете вынуждает организм разрушать собственные мышечные ткани, что приводит к дряблости и обвисанию кожи.

Life.ru рассказал, что излишнее увлечение протеиновыми батончиками и коктейлями может привести к несбалансированному питанию. Кроме того, навязчивое стремление соблюдать норму белка может превратиться в признак расстройства пищевого поведения.