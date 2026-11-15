В Турции освободили осужденного пожизненно за убийство беременной жены Фото: REUTERS.

В Турции суд освободил мужчину, ранее приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве беременной жены. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

Уточняет, что ранее Кассационный суд страны пересмотрел приговор в отношении мужчины. Он постановил выпустить обвиняемого на свободу, который уже отсидел шесть лет в тюрьме.

Как сообщили адвокаты мужчины, его подзащитный не совершал умышленного убийства своей жены. Сомнения в виновности обвиняемого также высказывали председательствующий судья в Фетхие, два судьи Кассационного суда и сотрудники Генпрокуратуры Турции. Сам мужчина также настаивает на своей невиновности в гибели супруги.

Ранее KP.RU сообщал, что в США мужчина согласился сесть в тюрьму по обвинению в убийстве женщины, попросив взамен сэндвичи и картошку фри. Американец был готов к пожизненному заключению в случае его виновности, однако суд отклонил инициативу подозреваемого.