Автоэксперт Ломанов: полный привод не сокращает тормозной путь зимой Фото: Виктория МИНАЕВА.

Управление автомобилем в зимний период требует от водителей взвешенного подхода. Об этом "Абзацу" сообщил автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, автомобилист должен понимать, что в случае остановки машине должно хватать тормозного пути.

"Некоторые ездят на адаптивных круиз-контролях, с ними можно регулировать дистанцию. Пользуйтесь электронными помощниками, зимой они очень полезны", – сказал он.

Автоэксперт отметил, что особой внимательности при вождении требуют автомобили с полным приводом. Они не имеют существенных преимуществ при торможении, подчеркнул он.

KP.RU рассказал, что в холода многие владельцы машин считают, что двигатель следует долго прогревать, но это не всегда так. Для нормальной работы мотора достаточно дать ему поработать 2-3 минуты. При этом не стоит резко увеличивать обороты двигателя.