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Управление автомобилем в зимний период требует от водителей взвешенного подхода. Об этом "Абзацу" сообщил автоэксперт Андрей Ломанов.
По его словам, автомобилист должен понимать, что в случае остановки машине должно хватать тормозного пути.
"Некоторые ездят на адаптивных круиз-контролях, с ними можно регулировать дистанцию. Пользуйтесь электронными помощниками, зимой они очень полезны", – сказал он.
Автоэксперт отметил, что особой внимательности при вождении требуют автомобили с полным приводом. Они не имеют существенных преимуществ при торможении, подчеркнул он.
KP.RU рассказал, что в холода многие владельцы машин считают, что двигатель следует долго прогревать, но это не всегда так. Для нормальной работы мотора достаточно дать ему поработать 2-3 минуты. При этом не стоит резко увеличивать обороты двигателя.