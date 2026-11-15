Диетолог Поляков: резкий отказ от кофе может спровоцировать мигрень Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock / Fotodom

При резком отказе от кофе у человека, который его регулярно и часто пил, может появиться мигрень. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

"Если человек резко перестает пить кофе, у него может возникнуть синдром отмены. Он проявляется повышенной усталостью, сонливостью, снижением концентрации внимания", - сказал он.

По его словам, в ряде случаев отказ от кофе может сопровождаться светобоязнью и выраженной головной болью. Иногда в первые два-три дня возникает состояние, похожее на начинающуюся мигрень.

Специалист отметил, что выраженность синдрома отмены зависит от того, насколько часто и в каком количестве употреблялось кофе.

Life.ru сообщил, что в черном кофе без каких-либо добавок калорий почти нет, однако сладкий напиток с молоком по калорийности может быть сопоставим с целым завтраком. Большой латте или капучино с сиропом, сахаром или сливками может содержать 200–400 килокалорий.