Диетолог Бобровский: еда из грязного холодильника может быть источником инфекций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Холодильник, который давно не мыли внутри, может заразить продукты опасными бактериями.Об этом "Абзацу" сообщил диетолог Андрей Бобровский.

Он отметил, что достаточно положить еду в немытый холодильник всего на полчаса, чтобы бактерии из него мгновенно размножились и дали инфекцию.

"В первую очередь возбудителем инфекций служит листерия, или "холодный микроб". Он растет даже при низких температурах и живет в уплотнителях. Заражение им похоже на отравление, но при инвазивной форме страдают и мозг, и кровь", - сказал специалист.

По его словам, иерсинии также могут провоцировать боль в животе и устойчивы к минусу. При сальмонеллезе у человека появляется жидкий стул, температура, слабость и головные боли.

KP.RU рассказал, что на кухне следует соблюдать правила гигиены, чтобы там не разбушевались инфекционные заболевания. Минимум один раз в неделю необходимо протирать дезинфицирующими салфетками все ручки, выключатели, дверцы шкафов, при этом особое внимание стоит уделить холодильнику и микроволновке.