Минфин РФ не поддержал идею налога на сверхдоходы для банков и игорного бизнеса. Фото: E. O./Shutterstock/Fotodom

Министерство финансов России не поддержало идею о введении налога на сверхдоходы для банков, микрофинансовых организаций и игорного бизнеса. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности <...> не занимаются добычей полезных ископаемых», - пояснил представитель ведомства.

Как заявил Сазанов, именно поэтому сейчас Минфин не может поддержать предлагаемые поправки в проект о сверхдоходах для финансовых организаций и игорного бизнеса. Он также напомнил, что для последних налогообложение было скорректировано совсем недавно.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Речь идет о дополнительных поступлениях в федеральный бюджет, которые будут извлекать из прибыли организаций, добывающих полезные ископаемые.