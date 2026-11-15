Некоторых россиян призвали отказаться от главного новогоднего салата Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Салат оливье из-за большого количества жиров, соли и консервантов опасен для страдающих некоторыми заболеваниями. Об этом "Абзацу" сообщила диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, соль из майонеза, мясных ингредиентов, маринованных огурцов и горошка превышает дневную норму в 5 гр, кроме того, в нем присутствует лишний сахар, консерванты и усилители вкуса.

"Поэтому у людей с гастритом, язвой и рефлюксом такое блюдо может спровоцировать обострение. Также оливье нежелательно употреблять при сахарном диабете второго типа, повышенном холестерине, ожирении, гипертонии и заболеваниях почек", – сказала она.

Специалист отметила, что безопасная разовая порция такого салата – 150 граммов, а превышение нормы приводит к тяжелой нагрузке поджелудочной железы.

KP.RU рассказал, что в этом году приготовление салата оливье обойдется в среднем в 610 рублей на семью из четырех человек. Однако стоимость блюда заметно меняется в зависимости от выбранных ингредиентов. Самым дорогим стал вариант с красной рыбой вместо колбасы — 811 рублей.