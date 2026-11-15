Бессент предложил Nvidia после отставки Хуанга искать руководителя вне компании. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент посоветовал совету директоров Nvidia искать руководителя вне компании после отставки гендиректора Дженсена Хуанга на фоне крупного скандала с любовницами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нужно искать за пределами компании», - подчеркнул Бессент.

По словам министра финансов США, сейчас компании нужна кардинальная встряска.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку с поста гендиректора компании после скандала с изменами. Бизнесмен попался на романе с китайской шпионкой Элис Хуанг. Она смогла закупить у Nvidia запрещенные к экспорту в Китай передовые микрочипы. Теперь Хуангу грозят уголовное дело и потеря половины состояния при разводе с женой после сорока лет брака.