Силы ПВО сбили украинские дроны Фото: Александр КОЦ.

Бойцы российских сил противовоздушной обороны в течение дня успешно перехватили и уничтожили над регионами страны 230 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом официально сообщает Минобороны России в канале ведомства в «Максе».

Речь идет о промежутке с 08:00 до 20:00 мпо московскому времени.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - информирует военное ведомство.

Минобороны отметили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, а также над Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU писал, что над Россией ночью 15 ноября сбили 533 дрона ВСУ. В частности, под удар украинских беспилотников попала Волгоградская область.

А в Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. В результате шесть человек пострадали, загорелась цистерна.