Переводчик Путина Садыков отреагировал на свою популярность в Сети Фото: REUTERS.

Переводчик президента РФ Владимира Путина Алексей Садыков отреагировал на свою популярность в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», - рассказал Садыков.

Популярность к переводчику президента России пришла после встречи Путина со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Садыков очень точно передавал не только слова президента, но и его интонации. После этого пользователи в Сети начали массово отмечать его профессионализм и манеру перевода.

Ранее KP.RU сообщал, что Стивен Уиткофф назвал легендой российского переводчика Алексея Садыкова, который уже не в первый раз обслуживал переговоры американского представителя с Владимиром Путиным и другие контакты подобного уровня.