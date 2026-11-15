Молодежная сборная России по хоккею не сможет принять участие в матчах чемпионата мира. Фото: Zuma\TASS

Молодежная сборная России по хоккею не сможет принять участие в матчах чемпионата мира. Причиной стала позиция властей Канады. Соответствующее заявление опубликовала Международная федерация хоккея на льду.

Как следует из опубликованного релиза, совет IIHF принял решение оставить Канаду страной, которая примет турнир. ЧМ пройдет там с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Так что из-за ограничений со стороны канадского правительства молодежная хоккейная сборная России не сможет сыграть на чемпионате мира.

ФХР и ОКР намерены обратиться в МОК из-за решения IIHF исключить сборную РФ из состава участников молодежного чемпионата мира.

Ранее KP.RU писал, что ИИХФ уведомила участников молодежного ЧМ по хоккею о включении нашей сборной на место Норвегии. При этом Швейцария от игр с российской молодежкой отказалась.

Позднее стало известно, что Канада, Германия, Финляндия и скандинавы готовят «визовый геноцид» спортсменов из России. Так, канадцы заявили, что не выдадут визы российским хоккеистам, а МИД Финляндии хочет запретить въезд в зону Шенгена спортсменам России.