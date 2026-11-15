Автоюрист Воропаев: за грязные номера можно лишиться водительских прав Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Осенняя распутица и бесконечные дожди приносят водителям не только дискомфорт на дорогах, но и вполне реальные финансовые потери, о которых многие автовладельцы даже не подозревают. Банальная грязь на регистрационных знаках может стать причиной серьезного штрафа, а в худшем случае — и вовсе лишить прав. Автоюрист Лев Воропаев рассказал, как осенняя слякоть влияет на отношения водителей с инспекторами ДПС, и дал важный совет: выезжая с грунтовки, обязательно проверяйте состояние номеров и не ленитесь их протереть.

В беседе с aif.ru эксперт предупреждает, что за нечитаемый с определенного расстояния регистрационный знак полагается штраф в пятьсот рублей. На практике инспекторы часто смотрят на ситуацию куда строже и могут квалифицировать грязные номера как умышленное сокрытие государственного регистрационного знака.

А это более суровое наказание – штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Воропаев обращает внимание автомобилистов на то, что стражи порядка прекрасно видят нестыковки, когда, к примеру, из-за погодных условий машина в принципе не может быть настолько грязной, а номер при этом не читается. Некоторые хитрецы пытаются использовать даже выпавший снег, маскируя его на знаке так, словно он налип сам по себе, но опытный инспектор уловку раскусит.

А вот исправить ситуацию на месте остановки нельзя - протереть номера тряпкой после остановки невозможно. Факт нарушения к тому моменту уже будет зафиксирован в протоколе, и избежать наказания за грязный знак не получится.

Что касается рекомендаций по уходу, то в неустойчивых погодных условиях на стыке сезонов автомобилисту важно выполнять проверку состояния машины перед каждой поездкой и после нее: в первую очередь проверять чистоту номерных знаков, фар, задних фонарей и стекол, потому что они напрямую влияют и на безопасность, и на риск получить штраф, пишет Rt.

С наступлением зимнего сезона некоторые автомобилисты, желая сэкономить, устанавливают шипованные покрышки лишь на одну ось своей машины. Об этом предупредил технический эксперт Александр Тарасов в беседе с «Газета.Ru». Подобное решение скорее всего, повлечет серьезные последствия.