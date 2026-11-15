Под Новосибирском обнаружили впадину диаметром 7 км, напоминающую кратер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Новосибирской области обнаружили загадочную впадину диаметром 7 километров, которая похожа на кратер от падения метеорита. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского астрономического общества.

«В Болотнинском районе НСО есть аномальная зона - огромное в 7км кольцо с болотом внутри <...>. Мы отправились туда, чтобы изучить эту аномалию», - говорится в публикации.

Мнения исследований об образовании странной впадины расходятся. Некоторые допускают, что она могла образоваться на месте кратера древнего вулкана или русла реки ледникового периода. Также она может представлять из себя след от удара метеорита.

Прибывшие на место аномалии ученые измерили рельеф, а также собрали образцы грунта для их изучения.

Ранее KP.RU сообщал, что Хабаровск полностью окутало густым дымом из-за масштабных пожаров на территории Китая. Территорию города охватила плотная завеса, которая держалась с самого утра.