Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Страницы главы Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях подверглись серьезной кабератаке. Об атаке хакеров на соцсети президента сообщила пресс-служба главы Азербайджана.

«В настоящее время наблюдаются кибератаки на аккаунты президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях», — говорится в опубликованном пресс-службой сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас соответствующие структуры уже принимают все необходимые меры для пресечения данных атак. Кроме того, уже началось соответствующее расследование.

Ранее KP.RU писал, что 15 ноября российский облачный провайдер Beget подвергся масштабной хакерской атаке на свою инфраструктуру.

Накануне стало известно, что платформа электронной рассылки Maileva, принадлежащая французской почтовой службе La Poste, также подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к именам и адресам электронной почты около 22 млн пользователей.