Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в ОАЭ с рабочим визитом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в заявлении аппарата пресс-службы Совбеза.

«Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. <...> запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ, руководителями силовых структур и специальных служб», - сообщает источник.

Уточняется, что в ОАЭ у Шойгу запланирована встреча с высшим руководством страны. В ходе контактов Секретарь Совбеза обсудит вопросы военно-технического сотрудничества и двустороннего взаимодействия государств.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном двусторонние отношения, а также напряженность в зоне Персидского залива.