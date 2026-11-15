Принц Гарри посетил Львов Фото: REUTERS.

Британский принц Гарри приехал с визитом во Львов. Это уже его четвёртый визит на Украину с 2022 года. Об этом сообщают украинские СМИ.

Раскрывается и цель визита британского аристократа. Как сообщает украинский портал "Новости.LIVE", принц принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference.

"Герцог Сассекский побывал во Львове, где принял участие в первой международной конференции Superhumans War Trauma Conference", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.

Кроме того, принц Гарри также посетил спортивные состязания военных инвалидов.

«Принц присутствовал на соревнованиях по регби на колёсных креслах», — пишет агентство УНИАН.

Принц Гарри посетил Львов на фоне целой череды скандалов, которые обрушились на его семью. Ранее KP.RU писал, что отца его супруги Меган Маркл обвинили в педофилии. У него были найдены четыре коробки с детской порнографией.

Незадолго до этого принц Гарри вместе с детьми впервые за четыре года встретился со своим отцом – британским королем Карлом III.

При этом Букингемский дворец не разрешил принцу Гарри остановиться в королевской резиденции.