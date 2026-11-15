В Польше зафиксировали рекордное за год число нападений на граждан Украины Фото: REUTERS.

В текущем году число нападений на граждан Украины на территории Польши достигло рекордных показателей. Об этом заявила Анна Татар, соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости в республике, называемого «Коричневой книгой».

«Это не случайность - ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», - отметила она.

По словам Татар, в 2026 году было зафиксировано больше актов актов физической агрессии по отношению к украинцам, чем ранее. Сама соавтор «Коричневой книги» связала это с "целенаправленными политическими нарративами в отношении беженцев из Украины", забыв при этом упомянуть целенаправленную политику Киева по прославлению бандеровских преступников, виновных в гибели тысяч поляков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше стремительно падает число граждан Украины, находящихся в республике под временной защитой. При этом враждебная атмосфера в Польше к украинским беженцам достигла критической точки.