Юрист Соловьев: помилование Лерчек никак не отразится на наказании ее экс мужа Фото: Александр РОГОЗА.

После помилования блогера Валерии Чекалиной, она собирается как можно скорее отправиться в Китай. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек.

Заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал, как это отразится на наказании ее бывшего супруга Артема Чекалина.

Ранее Лерчек была приговорена к 5 годам лишения свободы условно. А еще ее обязали заплатить штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Артем Чекалин уже отбывает наказание. Его приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей.

Юрист отмечает, что помилование – это индивидуальный акт и никак не отражается на людях, которые несут наказание за это же преступление. Таким образом, на Артема помилование Лерчек никак не повлияет.

- Помилование - индивидуальный акт в отношении конкретного человека, который не отменяет преступность совершенного им противоправного деяния. Это нереабилитирующее основание, права на взыскание каких-либо компенсаций от государства не возникает, - пояснил юрист в беседе с aif.ru.

Юрист отметил, что помилование Валерии никак не отразится на судьбе Артема Чекалина. Он продолжит отбывать наказание.

Блогер Валерия Чекалина срочно согласовывает новые даты, чтобы отправиться на лечение в Китай.

- У клиники есть свой график приема больных, было подобрано окно. Эти даты прошли, пока проходили суды, - сказал 360.ru адвокат блогера Константин Третьяков.

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов отметил, что выезд Чекалиной за границу для лечения после помилования теперь возможен. Но будет сопряжен с рядом формальностей, на которые могут уйти месяцы, пишет Lenta.ru.