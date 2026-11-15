Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Россия обязательно проверит на достоверность появившуюся ранее информацию о якобы намерении Эстонии закрыть все пограничные переходы между двумя странами. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Проверим все это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», — сказала дипломат.

Как писал KP.RU, ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин намерен закрыть все погранпереходы на российско-эстонской границе уже с 1 декабря.

"Эстония закроет все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря", - написал глава внешнеполитического ведомства в своих соцсетях.

Он утверждает, что причина заключается в инциденте на оборонном предприятии Threod Systems, в котором Эстония без каких-либо доказательств обвинила Москву. А премьер-министр Эстонии Кристен Михал заранее поручил МВД страны подготовить необходимые меры, если будет принято решение о закрытии границы с РФ.

Ранее в Ивангороде и на других пунктах пропуска между Россией и Эстонией возникли очереди из-за того, что эстонская сторона ужесточила контроль.