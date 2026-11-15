Партия Vatan заявила о посягательстве Зеленского на суверенитет Турции Фото: REUTERS.

Политическая партия Vatan обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в посягательстве на суверенитет Турции. Об этом говорится в заявлении политического блока.

Причиной стало то, что Зеленский назвал константинопольского патриарха Варфоломея титулом «Вселенский» в социальных сетях по итогам встречи со священнослужителем.

«В Турции не существует должности Вселенского патриарха! Использование этого титула означает посягательство на суверенные права Турции», - говорится в заявлении партии Vatan.

Представители политического блока сочли заявление Зеленского политическим сигналом, а не случайной формулировкой, которую использовал бывший комик. В партии посчитали, что признание такой роли патриарха Варфоломея может повлиять на его статус за пределами религиозной сферы.

Ранее KP.RU сообщал, что Турция предложила России и Украине организовать отдельные безопасные морские коридоры для гражданских судов в Черном море для обеспечения безопасного судоходства.