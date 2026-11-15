Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и генеральный секретарь - заместитель председателя Партии процветания Эфиопии Адем Фарах подписали соглашение о стратегическом взаимодействии. Фото: ER.RU.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Хустисиалистской партией Аргентинской Республики, а также соглашение о стратегическом взаимодействии с Партией процветания Эфиопии.

Встречи представителей партии с иностранными делегациями прошли на полях Генеральной ассамблеи Движения «За свободу наций!». Кроме того, члены «Единой России» провели переговоры с делегацией Индии. Приветствуя зарубежных партнеров, Владимир Якушев подчеркнул, что основанное партией Движение «За свободу наций!» поддержал президент Владимир Путин.

Переговоры с Партией процветания Эфиопии стали первой зарубежной встречей после победы «Единой России» на парламентских выборах. Владимир Якушев и генеральный секретарь - заместитель председателя партии Адем Фарах обсудили перспективы расширения сотрудничества. Подписанное двустороннее соглашение о стратегическом взаимодействии позволит вывести отношения на качественно новый уровень.

«За пять лет с момента подписания базового соглашения о сотрудничестве наши отношения значительно укрепились», - подчеркнул Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета «Единой России» предложил использовать подписанный документ для достижения общих целей. Он напомнил об успехах в выработке единой позиции стран Глобального Юга в борьбе с колониализмом.

«На площадке Генеральной Ассамблеи ООН добились признания 14 декабря Международным днём борьбы против колониализма во всех его формах и проявлениях», - отметил Владимир Якушев.

Он напомнил, что Эфиопия является активным участником Африканского союза и БРИКС. Для России также важно, чтобы позиция страны была громко заявлена в рамках Движения «За свободу наций!».

В ходе встречи с секретарем по международным отношениям Хустисиалистской партии Аргентины Густаво Адольфо Менендесом Владимир Якушев подчеркнул, что, несмотря на определенный спад в официальных политических контактах России и Аргентины, «Единая Россия» считает важным расширять межпартийное и межпарламентское взаимодействие.

«Знаем, с каким давлением из-за рубежа сталкивается Аргентинская Республика, поэтому ваше личное участие для нас очень ценно,- подчеркнул Владимир Якушев. - Считаю полезным развивать наши отношения на площадке БРИКС. Хотя вопрос с вступлением Аргентины в состав этого объединения поставлен на паузу, мы готовы укреплять связи в таком многостороннем формате на уровне политических партий. В случае вашего согласия будем готовы приглашать вас на мероприятия в формате «БРИКС плюс» или же «БРИКС и страны-партнёры», которые мы проводим под эгидой «Единой России».

В следующем году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева будет проведен научно-практический семинар, главной темой которого станет разработка юридического инструментария противодействия неоколониализму. Владимир Якушев пригласил аргентинских и эфиопских коллег принять в нем участие.

Секретарь Генсовета «Единой России» также встретился с председателем Молодежного крыла Бхаратия Джаната Парти, депутатом Лок Сабхи Парламента Индии Хемангом Джоши. Владимир Якушев подчеркнул, что отношения России и Индии исторически являются прочными и дружественными.

«В следующем году наши страны отметят 80-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений, поэтому предлагаю приурочить к этой дате обоюдные визиты молодых политиков из России и Индии», - отметил Владимир Якушев.

Всемирное Движение «За свободу наций!» было учреждено «Единой Россией» в феврале 2024 года. Его главная цель – сплотить усилия мирового сообщества в борьбе с новыми проявлениями колониализма и неоколониализма. Одной из глобальных задач движения является объединение стран мирового большинства для построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства, основанного на Уставе Организации Объединенных Наций и других общепризнанных норм международного права.

В феврале 2024 года по итогам учредительного заседания был сформирован Постоянный комитет Движения «За свободу наций!». Его возглавил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.