Академик Онищенко: любые эксперименты с родами недопустимы Фото: Иван МАКЕЕВ.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не экспериментировать во время родов.

Современная медицина предлагает много вариантов появления ребенка на свет, но эксперименты с гипнородами, родами в водоемах академик считает недопустимым.

Ведь нестандартные способы родов могут представлять опасность для матери и ребенка.

Эпидемиолог говорит, что эволюцией предусмотрен определенный путь рождения ребенка и стоит следовать именно этим путем.

- Правда, она тяжелая, она трудная для мамы. Но какие-то эксперименты на этой теме, рождение в водоемах и еще какое-то делать не надо, - говорит Онищенко в беседе с Абзацем.

Он отметил, что категорически против подобных шагов. И призвал не рисковать жизнью мамы и малыша. Процедура родов должна проходить только под контролем врачей.

В медицинских учреждениях за состоянием новорожденных следят неонатологи, которые могут своевременно обнаружить нарушения и определить необходимые профилактические меры. А любые эксперименты с жизнью малыша могут привести к необратимым последствиям.