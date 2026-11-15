Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала очередные антироссийские санкции. На этот раз, по ее словам, ограничения Евросоюза коснутся мнимых перевозчиков российской нефти. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X

По словам неутомимой русофобки, в новый пакет войдут также банки, покупатели и компании, которые, по мнению еврочиновников, поддерживают так называемый "теневой флот".

«В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД должен одобрить новые антироссийские санкции», - написала Каллас.

Также, как писал KP.RU, Каллас сообщила, что военнослужащие ЕС высадились на судно MV MIDAG под флагом Зимбабве, якобы перевозящее российскую нефть. Она написала, что силы ЕС в рамках операции IRINI совершили 13 ноября высадку на, предположительно, танкер российского теневого флота MV MIDAG в Средиземном море.