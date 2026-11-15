Выборы в Гагаузии завершились с явкой 37,6% Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Явка на первом туре выборов главы Гагаузии составила 37,60%, оказавшись ниже показателя предыдущих выборов 2023 года на 1%. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии Молдавии.

В воскресенье жители Гагаузской автономии в составе Молдавии выбирали башкана региона и новый состав Народного собрания Гагаузии. Голосование проходило на 67 избирательных участках, расположенных в 35 одномандатных округах.

По предварительным данным ЦИК, в голосовании лидируют Стояногло и Гагагуз. Эти кандидаты выступают за дружественные отношения с Россией

Всего в списки избирателей были включены 129 179 человек. Согласно данным ЦИК, по итогам голосования явка на выборах главы автономии составила 37,60%. На участки пришли 48 749 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что законно избранную главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она назвала уголовное дело против нее сфабрикованным.