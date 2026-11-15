Жителей просят соблюдать максимальную осторожность Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА.

Боевики Вооруженных сил Украины заминировали один из кварталов в центре города Рыльска в Курской области. Об это в канале в «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, с помощью сбросов с дронов заминировали один из кварталов центра города. Он отметил, что места сбросов уже оцеплены, однако, увы, есть и пострадавшие.

«Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека. У 46-летней женщины минно-взрывная травма, отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма. Они оба в тяжёлом состоянии», - сообщил Хинштейн.

Он также призвал жителей соблюдать предельную бдительность и осторожность и подчеркнул, что сейчас сбросы взрывных устройств все еще продолжаются.

«Сапёры приступят к разминированию, как только позволит обстановка», - отметил он.

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