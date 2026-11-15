Росреестр назвал признаки заброшенной дачи - если они есть, участок могут изъять Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

Росреестр назвал признаки заброшенной дачи – если они есть, то участок могут изъять. В ведомстве напомнили, что регулярные поездки на дачу по выходным сами по себе не гарантируют, что к использованию участка не возникнет вопросов.

С 2025 года есть четкие правила, которые указывают на то, что земля не используется: это заросли выше метра, мусор на значительной части территории, неудовлетворительное состояние построек, борщевик Сосновского.

В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали Regions, что при захламлении или загрязнении отходами более половины территории, могут возникнуть проблемы. А если ситуация не меняется в течении года, то участок могут конфисковать.

Зарастание более половины участка сорными растениями высотой от метра и выше – тоже повод для конфискации. На очистку территории дается год.

Отдельные сроки предусмотрены для строительства. На участке ИЖС – это семь лет, если за это время никаких работ не началось, участок могут признать неиспользуемым.

Если на участке растет борщевик Сосновского, то растение нужно убирать. Когда собственники участка не следуют этому правилу, то им грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.