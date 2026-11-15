Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке двумя беспилотниками на нефтеперекачивающие станции № 5 и № 6 нефтепровода «Восток — Запад» . Фото: Lars Penning/dpa/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке двумя беспилотниками на нефтеперекачивающие станции № 5 и № 6 нефтепровода «Восток — Запад» в районе Эр-Рияда. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, операция достигла поставленных целей. Заявление было опубликовано в Telegram-канале представителя хуситов.

Ранее Сариа также сообщил об атаке двумя баллистическими ракетами на международный аэропорт имени короля Халида и финансовый центр в Эр-Рияде. Кроме того, он заявил об ударе шестью ракетами по лагерю и позициям саудовских сил в провинции Лахдж на юге Йемена. По утверждению хуситов, в результате погибли и получили ранения десятки военнослужащих, также была уничтожена военная техника.

Сариа заявил, что за последние сутки Саудовская Аравия нанесла 75 авиационных и ракетных ударов по пяти провинциям Йемена. По данным движения, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Напомним, ранее KP.RU писал о заявлениях йеменских хуситов об ударах по объектам нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа утверждал, что для атаки использовали баллистические ракеты и беспилотники, а операция достигла поставленной цели. По его словам, на атакованных объектах начались пожары.