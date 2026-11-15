Экономист Овечкин: рефинансирование ипотеки выгодно при снижении ставки на 2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Экономист, эксперт в области ипотеки Юлиан Овечкин объяснил, когда стоит рефинансировать ипотеку и в каких случаях это не принесет выгоды.

По словам аналитика, рефинансирование ипотеки выгодно только в том случае, если новая ставка на 1,5–2 процентных пункта ниже текущей.

Когда ставка по кредиту высока, то нужно регулярно сравнивать предложения банков и смотреть более выгодные варианты.

В текущий момент банки предлагают ставку на рефинансирование до 17,5%.

- При крупной сумме остатка долга это может обеспечить существенную экономию на ежемесячных платежах и сократить общую переплату на миллионы рублей, - говорит эксперт NEWS.ru.

Но при этом он советует обращать внимание не только на процентную ставку, но и на срок кредитования, размер задолженности и дополнительные расходы на оформление новой сделки.

Когда больше половина долга уже закрыта, то рефинансирование, как правило, не имеет экономического смысла. Обычно все проценты банк забирает на начальном этапе, и они уже выплачены, а после рефинансирования придется гасить их снова.

А вот если у семьи много небольших кредитов, то целесообразно объединить их в один, обычно это бывает выгоднее. Но ориентироваться только на размер ежемесячного платежа не нужно.